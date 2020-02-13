В Екатеринбурге обвиняемый в ДТП на Малышева обжаловал продление срока ареста

На прошлой неделе Васильеву был продлен срок ареста до апреля. Следствие по делу уже завершилось и материалы скоро будут направлены прокурору, а затем их передадут суду.

Смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге произошло четвертого августа 2019 года. Обвиняемый — Владимир Васильев был задержан сразу после лечения в больнице. Во время расследования было установлено, что анализ мочи на алкоголь вместо Владимира Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии. На данный момент обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.