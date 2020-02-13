В Екатеринбурге обвиняемый в ДТП на Малышева обжаловал продление срока ареста
Сегодня, 12:31ОбществоФото: pixabay.com
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Обвиняемый в смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге обжаловал свой арест в Свердловском областном суде, сообщает «Комсомольская правда».
Адвокаты Владимира Васильева подали апелляцию и будут ходатайствовать о смягчении меры пресечения для обвиняемого.
На прошлой неделе Васильеву был продлен срок ареста до апреля. Следствие по делу уже завершилось и материалы скоро будут направлены прокурору, а затем их передадут суду.
Смертельное ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге произошло четвертого августа 2019 года. Обвиняемый — Владимир Васильев был задержан сразу после лечения в больнице. Во время расследования было установлено, что анализ мочи на алкоголь вместо Владимира Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии. На данный момент обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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