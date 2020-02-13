В Каменске-Уральском СК начал проверку из-за видео с ползающим у больницы мужчиной
Сегодня, 22:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после появления видео, на котором возле больницы в Каменске-Уральском мужчина ползет по снегу, сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК пояснили, что в ходе проверки будут опрошены очевидцы инцидента, сотрудники медучреждения, а также изучены документы по доставлению пациента в больницу и оказанию ему помощи.
В ходе проверки будет выясняться, насколько своевременно, полно и качественно мужчине была оказана медицинская помощь, рассказали в СК.
Видео появилось в сети 13 февраля. По данным telegram-канала LIFE SHOT, мужчину отказались принять в двух больницах города, и у приемного покоя медики высадили его из машины скорой помощи. Источник telegram-канала рассказал, что у мужчины были защемлены нервные окончания, поэтому он не мог встать на ноги, и ему пришлось ползти до автомобиля такси.
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