В Нижнем Тагиле заседания по цинковому заводу сделали закрытым от общественности
Судебные заседания по иску природоохранной прокуратуры к ООО «ГСД-Р» (входи в состав Global Steel Dust Ltd) в Нижнем Тагиле сделали закрытыми от СМИ и общественности, сообщает «Московский Комсомолец».
12 февраля в адрес судьи поступило ходатайство от ответчика о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Предприятие ссылалось на коммерческую тайну. Суд ходатайство удовлетворил. Однако общественники считают, что заседания должны быть открытыми, так как вопрос касается экологии города.
Этот процесс очень важен для экологии Нижнего Тагила, мы должны знать, что происходит на судебном заседании,заявил общественник Владислав Воронин.
Следующие заседание назначено на 18 февраля.
Напомним, ООО «ГСД-Р» расположилось на месте бывшего огнеупорного производства. Компания планирует заниматься добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. В ноябре прошлого природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о наложении запрета на работу предприятия из-за отсутствия плана санитарной зоны и ранее выявленных нарушений. Однако представители ответчика заявили, что производства на территории завода не ведется.