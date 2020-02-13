В Нижнем Тагиле заседания по цинковому заводу сделали закрытым от общественности

12 февраля в адрес судьи поступило ходатайство от ответчика о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Предприятие ссылалось на коммерческую тайну. Суд ходатайство удовлетворил. Однако общественники считают, что заседания должны быть открытыми, так как вопрос касается экологии города.

Этот процесс очень важен для экологии Нижнего Тагила, мы должны знать, что происходит на судебном заседании,заявил общественник Владислав Воронин.

Следующие заседание назначено на 18 февраля.