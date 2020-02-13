В Сети появилось видео с ползущим по снегу пациентом уральской больницы

Как сообщает канал, пациента забрали на скорой, но его отказались принять в двух больницах. После чего медики якобы высадили мужчину возле приемного покоя. Он не мог пошевелить ногами из-за защемления нервных окончаний, поэтому до машины такси полз по снегу.

В министерстве здравоохранения Свердловской области изданию Ура.ру рассказали, что 13 февраля в 01.35 поступил вызов от 44-летнего мужчины. В 02.05 его доставили в отделение травматологии ГКБ с предварительным диагнозом перелом позвоночника. Однако при осмотре диагноз не подтвердился.

Выставлен диагноз ущемленная грыжа позвоночника, корешковый синдром и предложена госпитализация в неврологическое отделение, куда пациент был доставлен той же бригадой в 03.14. При осмотре невролога диагноз грыжи был подтвержден, кроме того выявили алкогольную полинейропатию, алкогольное опьянение,сообщили в министерстве.

При этом пациент был возбужден и проявлял агрессию. И, отказавшись от дальнейшего осмотра и госпитализации, сбежал из приемного покоя. Об свидетельствуют записи в журналах приемных отделений, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.