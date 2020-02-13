Заключенные в тагильской колонии начнут шить костюмы для охотников и рыбаков
Сегодня, 09:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в ИК № 12 осужденные начнут шить костюмы для активного отдыха, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего заключенные должны пошить 850 костюмов. Снаряжение должно быть сделано из ткани защитного цвета.
Костюмы предназначены для охоты, рыбалки и активного отдыха. Пошив будет осуществлен для компаний, занимающихся производством одежды для туризма.
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