Заключенные в тагильской колонии начнут шить костюмы для охотников и рыбаков

Всего заключенные должны пошить 850 костюмов. Снаряжение должно быть сделано из ткани защитного цвета.

Костюмы предназначены для охоты, рыбалки и активного отдыха. Пошив будет осуществлен для компаний, занимающихся производством одежды для туризма.