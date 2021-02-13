ОМОН в мечети и 800 уволенных. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле здание мечети на улице Восточная оцепили сотрудники ОМОН. У посетителей проверили документы, а 140 человек отвезли в отделение полиции. Один из задержанных утверждает, что их поместили в холодный подвал и продержали там три часа. В пресс-службе МВД рассказали, что операция проводилась по инициативе ФСБ. По информации иточника в силовых структурах, проводилось профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства. Инсайдер уточнил, что инициаторами стали местные жители, которые пожаловались, что слишком много людей собирается на молитвы в мечети, а их двор заставлен автомобилями. Полицейские выявили несколько мигрантов-нарушителей. Все задержанные были отпущены домой.