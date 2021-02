ОМОН в мечети и 800 уволенных. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 февраля.

В Нижнем Тагиле здание мечети на улице Восточная оцепили сотрудники ОМОН. У посетителей проверили документы, а 140 человек отвезли в отделение полиции. Один из задержанных утверждает, что их поместили в холодный подвал и продержали там три часа. В пресс-службе МВД рассказали, что операция проводилась по инициативе ФСБ. По информации иточника в силовых структурах, проводилось профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства. Инсайдер уточнил, что инициаторами стали местные жители, которые пожаловались, что слишком много людей собирается на молитвы в мечети, а их двор заставлен автомобилями. Полицейские выявили несколько мигрантов-нарушителей. Все задержанные были отпущены домой. Силовики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятием 13 февраля в столицу Урала после аномальных отрицательных температур пришло потепление. Из-за этого, по словам местных жителей, в Екатеринбурге прошел дождь. Осадки наблюдались в районе Химмаша. Очевидцы отметили, что дождь никак не повлиял на состояние дорог. В МЧС в связи с оттепелью объявили штормовое предупреждение, а сотрудники ГИБДД порекомендовали автолюбителям не перемещаться на своих транспортных средствах без необходимости. В Екатеринбурге после аномального похолодания прошел дождь В Свердловской области за время коронавирусной эпидемии от инфекции скончались 2 210 человек, из них 13 человек умерли за минувшие 24 часа. За весь период пандемии выявлено 74 496 случаев COVID-19, среди которых 272 зафиксировали за период с 12 по 13 февраля. В общей сложности из больниц региона выписали по выздоровлению 67 303 пациента, 285 из них — за прошедшие сутки. В Свердловской области от коронавируса скончалось более 2,2 тысячи человек На Среднеуральской птицефабрике начались массовые увольнения. Остановлено производство бройлеров. Сообщается о 800 сокращенных сотрудниках. У предприятия остались только курицы-несушки и 240 человек персонала. Директор птицефабрики Андрей Косилов рассказал, что о закрытии речи не идет. Он рассказал, что организация больше не может производить бройлеров, так как ему отказано в подключении к городским очистным сооружениям. По словам руководителя, предприятие будет направленно только на производство яиц и продуктов переработки. Производство бройлеров остановлено: на Среднеуральской птицефабрике увольняют людей

