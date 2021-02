Производство бройлеров остановлено: на Среднеуральской птицефабрике увольняют людей

На птицефабрике «Среднеуральская», которая входит в агрохолдинг «Равис», закрыли линию по производству бройлеров и массово уволили работников.

По их словам, птиц забили, а из тысячи работников уволили уже 800 человек, пишет 74.ру. Предприятие не один год проверяют на предмет сливов в стоки городских очистные сооружений. В феврале 2020 года завод хотели остановить, но не стали. Сейчас руководство приняло решение об остановке производственной линии. На данный момент работает один цех, остались только курицы, которые несут яйца. Курица растет 40 дней. Всех, кто вырос, забили, а новую птицу не посадили. Нам руководство ничего не говорит, не знаем, что будет дальше,рассказал изданию диспетчер «Среднеуральской» птицефабрики. О полной приостановке фабрики речи не идет, пояснил владелец группы компаний «Равис» Андрей Косилов. Он отметил, что производство яйца и продукции переработки сохраняется. А то, что там нет производства бройлеров теперь, это очевидно. Мы потратили почти миллион евро на приобретение, монтаж и запуск очистных сооружений на фабрике, но нас так и не подключают к городским очистным сооружениям,сказал Косилов. Он добавил, что дальнейшего сокращения персонала не планируется, сейчас на «Среднеуральской» птицефабрике осталось работать 240 человек. Напомним, ранее директор «Среднеуральской» птицефабрики Максим Максимов заявил об угрозе полной остановки производства, так как надзорные органы постоянно «прессуют» предприятие. Директор Среднеуральской птицефабрики заявил об угрозе полной остановки производства

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter