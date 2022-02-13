Арамиль под Екатеринбургом больше недели остается без воды

Жители расположенного под Екатеринбургом города Арамиль сообщили, что сотрудники коммунальных служб не могут выявить места аварий и ликвидировать их. Без воды остаются тем временем десятки тысяч свердловчан.
В городе произошло четыре порыва труб, и работают при этом всего две бригады коммунальщиков. Люди жалуются также на бездействие местных властей. Жители Свердловской области направили письменные обращения в прокуратуру и на имя главы управления ЖКХ. Однако, ответов нет, пишет «КП-Екатеринбург».