Перебои в подаче воды жителям Арамиля обернулись прокурорской проверкой

Проблемы с водой в Арамиле возникли в начале февраля. Причиной этого, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, стали утечки. В городе произошли порывы сразу на четырех участках водопроводов. Коснулось это и горячего, и холодного водоснабжения.
Результатом утечек стали ограничения в подаче ресурсов. Неудобства терпят жители десятков многоквартирных домов. Люди жалуются на нерасторопность коммунальщиков. И к настоящему моменту на обращения горожан отреагировали в Сысертской межрайонной прокуратуре.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой планирует выявить все недочеты и дать правовую оценку предприятий ЖКХ. Также будет изучена своевременность проведения диагностики труб на предмет истонченности стенок.
Министр ЖКХ Николай Смирнов тоже в курсе проблемы. По сообщению правительства Свердловской области, она состоит в большом износе сетей. Воду в дома подают по мере восстановления аварийных участков. Очередной порыв планируют ликвидировать вечером 13 февраля. Организован подвоз воды по расписанию. Графики подачи ресурса в микрорайоны указаны на сайте администрации муниципалитета.