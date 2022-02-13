Перебои в подаче воды жителям Арамиля обернулись прокурорской проверкой

Проблемы с водой в Арамиле возникли в начале февраля. Причиной этого, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, стали утечки. В городе произошли порывы сразу на четырех участках водопроводов. Коснулось это и горячего, и холодного водоснабжения.