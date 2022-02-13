Перебои в подаче воды жителям Арамиля обернулись прокурорской проверкой

Перебои в подаче воды жителям Арамиля обернулись прокурорской проверкой
Перебои в подаче воды жителям Арамиля обернулись прокурорской проверкой
Сегодня, 17:46ОбществоФото: 1MI

Прокуратура заинтересовалась перебоями в подаче воды жителям Арамиля

Сотрудники Сысертской межрайонной прокуратуры заинтересовались перебоями в подаче воды жителям Арамиля. По жалобам горожан проводится проверка.

Проблемы с водой в Арамиле возникли в начале февраля. Причиной этого, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, стали утечки. В городе произошли порывы сразу на четырех участках водопроводов. Коснулось это и горячего, и холодного водоснабжения.

Результатом утечек стали ограничения в подаче ресурсов. Неудобства терпят жители десятков многоквартирных домов. Люди жалуются на нерасторопность коммунальщиков. И к настоящему моменту на обращения горожан отреагировали в Сысертской межрайонной прокуратуре.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой планирует выявить все недочеты и дать правовую оценку предприятий ЖКХ. Также будет изучена своевременность проведения диагностики труб на предмет истонченности стенок.

Министр ЖКХ Николай Смирнов тоже в курсе проблемы. По сообщению правительства Свердловской области, она состоит в большом износе сетей. Воду в дома подают по мере восстановления аварийных участков. Очередной порыв планируют ликвидировать вечером 13 февраля. Организован подвоз воды по расписанию. Графики подачи ресурса в микрорайоны указаны на сайте администрации муниципалитета.

Материалы по теме:
жкхводааварияарамилькоммунальная аварияхолодная вода
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы