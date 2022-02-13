Тагильский мастер лаковой росписи Надежда Шабалина скончалась на 53 году жизни

Тагильский мастер лаковой росписи Надежда Шабалина скончалась на 53 году жизни
Тагильский мастер лаковой росписи Надежда Шабалина скончалась на 53 году жизни
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Центр развития туризма города Нижний Тагил

Нижний Тагил простился с мастером лаковой росписи Надеждой Шабалиной

В Нижнем Тагиле скончалась мастер уникальной лаковой росписи Надежда Шабалина.

Надежду Шабалину в Нижнем Тагиле знали как ученицу Агриппины Афанасьевой, возрождавшей традиции уральской лаковой росписи XX века.

Фото:«Центр развития туризма города Нижний Тагил»

Работы мастерицы и сегодня хранятся в коллекциях музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Также они представлены в Нижнетагильском музее изобразительных искусств и во многих частных коллекциях.

Фото:«Центр развития туризма города Нижний Тагил»

Основа этюдов — цветочные и ягодные букеты. Нанесенные на различные поверхности, например, вазы, рисунки играют сочностью красок, и их приобретают как предметы интерьера.

Фото:«Центр развития туризма города Нижний Тагил»

Прощание с Надеждой Шабалиной состоялось 13 февраля в зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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