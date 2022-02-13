Тагильский мастер лаковой росписи Надежда Шабалина скончалась на 53 году жизни

Надежду Шабалину в Нижнем Тагиле знали как ученицу Агриппины Афанасьевой, возрождавшей традиции уральской лаковой росписи XX века.
Работы мастерицы и сегодня хранятся в коллекциях музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Также они представлены в Нижнетагильском музее изобразительных искусств и во многих частных коллекциях.
Основа этюдов — цветочные и ягодные букеты. Нанесенные на различные поверхности, например, вазы, рисунки играют сочностью красок, и их приобретают как предметы интерьера.
Прощание с Надеждой Шабалиной состоялось 13 февраля в зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47, сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.