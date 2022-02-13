В Нижнем Тагиле изменятся конечные остановки общественного транспорта

Конечные остановки транспорта в Нижнем Тагиле изменят с 14 февраля

Конечные остановки общественного транспорта в Нижнем Тагиле изменятся с понедельника, 14 февраля. Это связано с тем, что на Привокзальной площади начинают реконструкцию.

Конечные остановки маршрутов № 17У, 17, 50, 55, 53, 56, 65 и 57 решено было перенести с площади к дому № 29 на проспекте Строителей. Посадка на маршруты № 58 и 13 будет осуществляться рядом с гостиницей «Тагил». При этом на маршруты № 14, 43, 32 и 2 пассажиры будут садиться на Садовой — рядом с регулируемым пешеходным переходом напротив «Гастронома». На действующей остановке рядом с железнодорожным вокзалом будут брать пассажиров водители автобусов, курсирующих по следующим маршрутам: № 46, 30, 36, 31, 1, 4, 3, 5, 20, 7, 23 и 26. Напомним, в рамках работ, в ходе которых запланировали обновить Привокзальную площадь, проведут реконструкцию транспортного узла в пределах Товарного двора, Бондина, Кушвинской, Заводской, Садовой и улицы Ленина. Работы завершат до Дня города. Нижний Тагил отметит в августе текущего года свой 300-летний юбилей.

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