2 дня осталось у работодателей Нижнего Тагила для уплаты страховых взносов в ПФР
13 марта 2012, 16:06ОбществоОльга
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Пенсионный фонд напоминает, что страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за февраль 2012 года работодатели должны перечислить не позднее 15 марта текущего года.
При этом начисленные, но не уплаченные вовремя страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.
В 2012 году тариф в ПФР снизился с 26% до 22%. При этом предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы, вырос с 463 тыс. руб. до 512 тыс. руб. Теперь с заработка, превышающего 512 тысяч рублей в год, начисляется дополнительный тариф в размере 10%, сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
© TagilCity.ru по материалам
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