2 дня осталось у работодателей Нижнего Тагила для уплаты страховых взносов в ПФР

В 2012 году тариф в ПФР снизился с 26% до 22%. При этом предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы, вырос с 463 тыс. руб. до 512 тыс. руб. Теперь с заработка, превышающего 512 тысяч рублей в год, начисляется дополнительный тариф в размере 10%, сообщили в управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.