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Автошколы предложили ужесточить требования к экзаменаторам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автошколы предложили ужесточить требования к экзаменаторам

13 марта 2012, 08:06ОбществоРОман БОТов
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