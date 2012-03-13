Мэрии Нижнего Тагила все-таки придется ликвидировать незаконные городские свалки
Вступили в силу решения Ленинского районного суда Нижнего Тагила об обязании администрации города и комитета по городскому хозяйству администрации города ликвидировать 26 свалок. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мэрии нужно убрать 19 несанкционированных свалок твердых бытовых отходовна территории Ленинского района и 7 свалок твердых бытовых отходов натерритории Дзержинского района.
Решениям суда предшествовали проведенные в сентябре прошлого годаНижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкисоблюдения природоохранного законодательства. Тогда на улицах города, водворах были обнаружены свалки твердых бытовых отходов общей массой 5350кубических метров. Администрация города обжаловала решения суда.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного судапоставила в этом вопросе точку. В решении было указано, что в силузаконодательства об отходах производства и потребления, об охранеокружающей среды, об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации обязанность по ликвидации несанкционированныхсвалок лежит на администрации Нижнего Тагила и комитете по городскомухозяйству.
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