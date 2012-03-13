Мэрии Нижнего Тагила все-таки придется ликвидировать незаконные городские свалки

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного судапоставила в этом вопросе точку. В решении было указано, что в силузаконодательства об отходах производства и потребления, об охранеокружающей среды, об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации обязанность по ликвидации несанкционированныхсвалок лежит на администрации Нижнего Тагила и комитете по городскомухозяйству.