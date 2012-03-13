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Мэрии Нижнего Тагила все-таки придется ликвидировать незаконные городские свалки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрии Нижнего Тагила все-таки придется ликвидировать незаконные городские свалки

13 марта 2012, 09:31ОбществоОльга
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