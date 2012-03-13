На фестивале «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле разыграют путевку на «Детское Евровидение-2012»
С 23 по 26 марта Нижний Тагил станет центром детской и юношеской эстрады России. В городе пройдет сразу два всероссийских открытых конкурса – «Золотой Петушок 2012» и «Шанс 2012». Напомним, в первом фестивале участвуют дети до 15 лет, а во втором соревнуются эстрадные исполнители от 16 до 30 лет.
В конкурсах примут участие более 200 иногородних и 100 тагильских звездочек. Полный список финалистов, которые отбирались в течение шести отборочных туров в разных городах России, опубликован на сайте «Золотого Петушка». При этом география участников фестивалей обширна: в Нижний Тагил съедутся эстрадные исполнители из Уфы, Новосибирска, Пензы, Барнаула, Оренбурга, Кирова, Челябинска и других городов России, Украины и Казахстана.
В жюри фестивалей будут присутствовать такие мэтры отечественной эстрады, как певец, заслуженный артист России Андрей Билль, редактор программы «Евровидение» на канале «Россия», заслуженный работник телевидения Кира Чен и другие именитые личности. Кстати, именно Кира Чен привезет в Нижний Тагил путевку на «Детское Евровидение» и вручит ее победителю фестиваля «Золотой Петушок» рассказывает заместитель директора фестиваля Сергей Павлов.
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