На фестивале «Золотой Петушок» в Нижнем Тагиле разыграют путевку на «Детское Евровидение-2012»

В конкурсах примут участие более 200 иногородних и 100 тагильских звездочек. Полный список финалистов, которые отбирались в течение шести отборочных туров в разных городах России, опубликован на сайте «Золотого Петушка». При этом география участников фестивалей обширна: в Нижний Тагил съедутся эстрадные исполнители из Уфы, Новосибирска, Пензы, Барнаула, Оренбурга, Кирова, Челябинска и других городов России, Украины и Казахстана.