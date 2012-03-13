Нижний Тагил занимает 22 место в рейтинге «работящих городов»

Институт территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзомархитекторов России опубликовал рейтинг «250 крупнейших промышленныхцентров России», пишет «Областная газета».

Его цель — «выявить наиболее крупные производственные центры российскойэкономики». Рейтинг составлялся по показателю —«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услугсобственными силами (без субъектов малого предпринимательства)» за 2010год.

Первую строчку занимает Москва (годовое промышленное производство встолице — 1895,2 миллиарда рублей). Почти вдвое от нее отстаетСанкт-Петербург. На третьем месте… Сургут (800 миллиардов рублей).

Первый в списке от городов Свердловской области — Нижний Тагил, занимающий 22 место, далее следует Екатеринбург (24 место).