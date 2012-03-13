Остатки на расчетных счетах юр.лиц в Банке24.ру - 7 млрд. рублей
Самый короткий месяц в году стал рекордным для Банка24.ру – всего за 29 дней февраля в банк пришло свыше 2000 новых клиентов – юридических лиц. Именно столько расчетных счетов было открыто. При этом по итогам февраля остатки на расчетных счетах юридических лиц приблизились к 7 миллиардам рублей.
Предпринимателивыбирают наш банк из-за возможностей Интернет-банка и оперативных расчетов. Недавно мы стали платить ещё быстрее. Если раньше внешние платежи уходили в среднем в течение 15 минут, то теперь это время составляет всего 5 минут. Внутренние платежи по-прежнему оплачиваются мгновенно и круглосуточно рассказала Дарья Самарева, начальник отдела развития корпоративного бизнеса Банка24.ру.
Активность пользователей дистанционных сервисов Банка24.рупостоянно растёт,количество платежей, которые предприниматели в режиме онлайн проводят черезИнтернет-банк, за последний год выросло в 1,5 раза, а суммарный оборот – практически в2 раза. Только за февраль 2012 года, оборот юридических лиц через Интернет-банк составил порядка 62 миллиардов рублей.
Примечательно и то, что по сравнению с февралем 2011 года количество пользователей Интернет-банка для юридических лиц на текущий момент выросло почти в два раза.
Подать заявку на открытие счета и подключение к Интернет-банку можно здесь.