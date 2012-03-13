Остатки на расчетных счетах юр.лиц в Банке24.ру - 7 млрд. рублей

Предпринимателивыбирают наш банк из-за возможностей Интернет-банка и оперативных расчетов. Недавно мы стали платить ещё быстрее. Если раньше внешние платежи уходили в среднем в течение 15 минут, то теперь это время составляет всего 5 минут. Внутренние платежи по-прежнему оплачиваются мгновенно и круглосуточно рассказала Дарья Самарева, начальник отдела развития корпоративного бизнеса Банка24.ру.

Активность пользователей дистанционных сервисов Банка24.рупостоянно растёт,количество платежей, которые предприниматели в режиме онлайн проводят черезИнтернет-банк, за последний год выросло в 1,5 раза, а суммарный оборот – практически в2 раза. Только за февраль 2012 года, оборот юридических лиц через Интернет-банк составил порядка 62 миллиардов рублей.

Примечательно и то, что по сравнению с февралем 2011 года количество пользователей Интернет-банка для юридических лиц на текущий момент выросло почти в два раза.