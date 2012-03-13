Роскосмос готовится к захвату галактики

Документ, как сообщает «КоммерсантЪ», на прошлой неделе был внесен дляутверждения в правительство. Стратегия, по планам Роскосмоса, должнаобеспечить России к 2030 г. место в тройке ведущих мировых космическихдержав. Среди главных приоритетов — развитие космических технологий иуслуг. Кроме того, предполагается создание новых космических кораблей,строительство новой орбитальной станции и подготовка к полету на Марс.

Финансировать ракетно-космическую отрасль будет как государство, так ибизнес. Для реализации программы предлагается создать специальный орган —Совет по космосу при президенте РФ, который будет согласовывать всевопросы и координировать деятельность космической отрасли.