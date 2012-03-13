Роскосмос готовится к захвату галактики
Роскосмос намерен создать базы на Марсе, высадить десант на других планетах Солнечной системы, а также освоить Луну. Такие планы прописаны в проекте «Стратегии развития космической деятельности до 2030 года», разработанном ведомством Владимира Поповкина.
Документ, как сообщает «КоммерсантЪ», на прошлой неделе был внесен дляутверждения в правительство. Стратегия, по планам Роскосмоса, должнаобеспечить России к 2030 г. место в тройке ведущих мировых космическихдержав. Среди главных приоритетов — развитие космических технологий иуслуг. Кроме того, предполагается создание новых космических кораблей,строительство новой орбитальной станции и подготовка к полету на Марс.
Финансировать ракетно-космическую отрасль будет как государство, так ибизнес. Для реализации программы предлагается создать специальный орган —Совет по космосу при президенте РФ, который будет согласовывать всевопросы и координировать деятельность космической отрасли.
Напомним, в начале года глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил, чтоРоссия рассматривает возможность отправки человека на Луну. Позднее онзаявил, что экспедиция может высадиться на спутнике Земли уже к 2020 г.,и призвал россиян участвовать в отборе экипажа.