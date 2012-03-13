Счастливой обладательницей сертификата ювелирного салона «Алмаз» на 5 тысяч рублей стала тагильчанка Надежда Копылова
13 марта 2012, 16:27Общество
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В фотоконкурсе «Мисс Весна-2012» на портале Tagilcity.ru она была зарегистрирована как Надюша, №47.
Представители партнера фотоконкурса, сети ювелирных магазинов «Алмаз» особо отметили креативный и требующий большой решительности порыв Надежды. Она пришла в один из магазинов сети с розой и попросила разрешения на фотосессию прямо около прилавка с дорогими украшениями. Такой творческий порыв оценили, и вот, пожалуйста: сертификат перешел в пользование Надежде! Кроме того, победительница получила дисконтную карту сети магазинов.
Поздравляем также и финалисток фотоконкурса, которых «Алмаз» также не оставил без внимания, подготовив для каждой дисконтную карту с 10-процентной скидкой на покупки.
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