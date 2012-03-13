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Счастливой обладательницей сертификата ювелирного салона «Алмаз» на 5 тысяч рублей стала тагильчанка Надежда Копылова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Счастливой обладательницей сертификата ювелирного салона «Алмаз» на 5 тысяч рублей стала тагильчанка Надежда Копылова

13 марта 2012, 16:27Общество
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