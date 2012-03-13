Счастливой обладательницей сертификата ювелирного салона «Алмаз» на 5 тысяч рублей стала тагильчанка Надежда Копылова

Представители партнера фотоконкурса, сети ювелирных магазинов «Алмаз» особо отметили креативный и требующий большой решительности порыв Надежды. Она пришла в один из магазинов сети с розой и попросила разрешения на фотосессию прямо около прилавка с дорогими украшениями. Такой творческий порыв оценили, и вот, пожалуйста: сертификат перешел в пользование Надежде! Кроме того, победительница получила дисконтную карту сети магазинов.