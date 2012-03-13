Свиристели прилетели в Нижний Тагил (фото)

Оказывается, город привлекает птиц плодами, остающимися на рябинах и яблонях. По словам старшего научного сотрудника Музейного комплекса Тюмени Павла Синикова, комментировавшего прилет свиристелей в Тюмень в конце февраля, птички с помощью такого питания восполняют недостаток витаминов, накопившийся после зимы. Потом они покидают черту города и возвращаются в свое привычное место обитания.

Так или иначе, такое недолгое паломничество свиристелей в город всегда сильно бросается в глаза и радует горожан скорым приближением весны. Кстати, свиристели были замечены вчера в нескольких районах Нижнего Тагила, в том числе в Центре и на Вые.