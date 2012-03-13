Свиристели прилетели в Нижний Тагил (фото)
13 марта 2012, 12:38ОбществоВалерия Лошкарева
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Перелетные птицы свиристели уже прилетели в Нижний Тагил из южных регионов страны. Почему же они летят именно в город, а не остаются в лесных массивах пригорода?
Оказывается, город привлекает птиц плодами, остающимися на рябинах и яблонях. По словам старшего научного сотрудника Музейного комплекса Тюмени Павла Синикова, комментировавшего прилет свиристелей в Тюмень в конце февраля, птички с помощью такого питания восполняют недостаток витаминов, накопившийся после зимы. Потом они покидают черту города и возвращаются в свое привычное место обитания.
Так или иначе, такое недолгое паломничество свиристелей в город всегда сильно бросается в глаза и радует горожан скорым приближением весны. Кстати, свиристели были замечены вчера в нескольких районах Нижнего Тагила, в том числе в Центре и на Вые.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru
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