Тагильский пенсионер создал уменьшенную копию родного города
13 марта 2012, 09:58ОбществоОльга
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84-летний пенсионер из Нижнего Тагила создал точную уменьшенную копию родного города — с заводами, храмами, плотинами и купеческими домами.
Многие из этих зданий разрушены, некоторые еще в 19 веке. ИванТреноженко по фотографиям и чертежам восстановил даже лепнину строений. Вего коллекции в основном здания 18 – начала 19 в.в. Художник стремитсявосстановить даже мелкие детали: декоративные элементы, лепнину.
Самым ценным экспонатом считается Выйско-Никольская церковь, которую в1963 г. уничтожили большевики. Недавно такой же макет Иван Арсентьевичподарил свердловскому губернатору. В ответ тот пообещал отстроитьцерковь заново — уже в натуральную величину.
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