Тагильский пенсионер создал уменьшенную копию родного города

Многие из этих зданий разрушены, некоторые еще в 19 веке. ИванТреноженко по фотографиям и чертежам восстановил даже лепнину строений. Вего коллекции в основном здания 18 – начала 19 в.в. Художник стремитсявосстановить даже мелкие детали: декоративные элементы, лепнину.