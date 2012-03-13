УВЗ построит новый литейный завод
13 марта 2012, 09:47ОбществоОльга
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Строительство начнется в 2012 году. Об этом на пресс-конференции сообщил областной министр промышленности и науки Александр Петров.
Предприятие будет построено за счет средств научно-производственнойкорпорации и федерального бюджета. Государственное финансированиепредполагается в размере около 103 млрд рублей, отметил министр.
Пословам Петрова, строительство заводанеобходимо, потому чтометаллургическое производство, литейное производство на«Уралвагонзаводе» давно устарело. Создание новой техники, современныхвидов вооружения, невозможно «без коренной реконструкции литейногопроизводства».
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