В медицинском центре открылась выставка тагильских художников, посвященная весне

Экспозиция в ЛПУ работает на постоянной основе с сентября прошлого года. Однако работы регулярно обновляются. Последнее обновление произошло в преддверии весенних праздников.

Выставка, расположенная в холле и коридорах ЛПУ, объединяет 35 работ художников Нижнего Тагила и городов Свердловской области. Среди авторов такие известные имена как В.Д. Мухаркин, В.Г. Могилевич, В.А. Истомин. Натюрморты, пейзажи, портреты объединяет тематика – весеннее настроение.

Идея превращения медицинского учреждения Нижнего Тагилав небольшой выставочный зал созрела у медиков центра давно. Во многих европейских странах практика расположения художественных выставок в стенах клиник широко распространена. Живопись помогает создать психологически комфортную атмосферу для пациентов. В осуществлении задумки тагильских медиков поддержали художники творческого объединения «АзАрт» имени Н.Ф. Носова.

Интересно, что сейчас можно сделать выставку каких-угодно предметов искусства или даже памятников истории в любом уголке земного шара, воссоздавая предметы и здания с помощью технологии video mapping. Выставка из объемных изображений предметов, созданных с помощью новейшей технологии, безусловно, станет экстрапопулярной.