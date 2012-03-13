В воскресенье прошел третий чемпионат по Своей игре среди учащихся школ

В отличие от «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринга», чемпионат по «Своейигре» — не командный вид интеллектуального соревнования,а индивидуальный, где каждый игрок борется за победу против двух илитрех соперников одновременно.

Также формат чемпионата отличалсяот одноименного телевизионного формата. В этом варианте «Своей игры»(его еще принято называть «спортивным») отсутствуют вопросы-аукционы,«коты в мешке» и «финальный раунд», а победителем становится игрок,набравший наибольшее количество очков. Игроки не выбирают тематикуи стоимость вопросов. В каждой теме — пять вопросов, с повышающимсяуровнем сложности. Ведущий читает все вопросы темы подряд: сначалавопрос на 10, потом вопрос на 20 и так далее, последним читается вопросна 50. Если игрок отвечает на вопрос правильно, то он получает плюсомк своему текущему счету стоимость данного вопроса, если же ответ былневерным — стоимость этого вопроса у игрока со счета вычитается.

Поэтомуво время игры каждый участник должен учитывать фактор риска неверногоответа, который может ухудшить его текущее турнирное положение, иметьхорошую скорость реакции (кто первый нажал кнопку — у того и правоответа) и, конечно, быстроту мышления.

Все это делает «Своюигру» наиболее зрелищным соревнованием, во многом с непредсказуемымиитогами и с неизбежными курьезными моментами. Так и в минувшемчемпионате многие потенциальные лидеры «нахватали» неверных ответови не вышли в полуфинал, а в одной из отборочных игр в следующий раундвышел участник с отрицательной суммой баллов (у его соперников «минус»оказался еще больше).

В итоге в финальном бою, пройдя сетоотборочных игр, сыграли трое учащихся разных школ (всего от одной школыдопускалось не более шести игроков). Третье место занял учащийся школы№ 32 Арсений Мереленко, второе место у учащейся школы № 13 ЕкатериныПржевальской (прошлогодней победительницы чемпионата города по «Своейигре»!), а первое занял учащийся школы № 58 Алексей Осипов, капитанкоманды-победительницы чемпионата города по «Брейн-рингу».

По итогамсезона будет сформирована школьная сборная Нижнего Тагила, участиекоторой планируется в нескольких интеллектуальных турнирах в апрелеи мае. Подробнее о них можно узнать на сайтеНижнетагильского городскогоклуба интеллектуальных игр «НИКА».