Ведущих музейных деятелей России познакомят с проектом «Старый Демидовский завод»

Как сообщает областное министерство культуры и туризма , ПрезидиумРоссийского комитета Международного совета музеев проведет выездноезаседание в Екатеринбурге. Основные мероприятия пройдут в Свердловскомобластном краеведческом музее.

А на 14 марта запланирован визит в НижнийТагил. Специалисты осмотрят заповедник «Горнозаводский Урал» ипознакомятся с проектом «Эко-индустриальный технопарк «СтарыйДемидовский завод». Предполагается обсуждение вопроса о презентациипроекта в рамках секции «Сохранение индустриального наследия и развитиятерриторий» во время Международного фестиваля музеев «Интермузей-2012»,который состоится в июне 2012 года.