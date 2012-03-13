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Ведущих музейных деятелей России познакомят с проектом «Старый Демидовский завод»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ведущих музейных деятелей России познакомят с проектом «Старый Демидовский завод»

13 марта 2012, 09:00Общество
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