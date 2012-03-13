Ведущих музейных деятелей России познакомят с проектом «Старый Демидовский завод»
Завтра в Нижний Тагил приедут главные специалисты музейного дела в России.
Как сообщает областное министерство культуры и туризма, ПрезидиумРоссийского комитета Международного совета музеев проведет выездноезаседание в Екатеринбурге. Основные мероприятия пройдут в Свердловскомобластном краеведческом музее.
А на 14 марта запланирован визит в НижнийТагил. Специалисты осмотрят заповедник «Горнозаводский Урал» ипознакомятся с проектом «Эко-индустриальный технопарк «СтарыйДемидовский завод». Предполагается обсуждение вопроса о презентациипроекта в рамках секции «Сохранение индустриального наследия и развитиятерриторий» во время Международного фестиваля музеев «Интермузей-2012»,который состоится в июне 2012 года.
В числе гостей, прибывших на Средний Урал накануне, директоргосударственного центрального музея современной истории России СергейАрхангелов, замдиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов,директор государственного Дарвиновского музея Анна Клюкина, директоргосударственного музея-заповедника М.А. Шолохова Александр Шолохов идругие.
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