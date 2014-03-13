Без исключений!

28 февраля во Дворце культуры школьников состоялся Торжественный вечер, посвященный 20-летию Нижнетагильского филиала Уральского института экономики, управления и права. По случаю юбилея в этот праздничный день ДКШ принимал преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников нашего института.

Своим знаменитым «Волонтерским танцем» вечер открыли ребята из городского студенческого совета, в состав которого входят и студенты НТФ УИЭУиП.

С поздравлением к сотрудникам, преподавателям и студентам со сцены обратился директор филиала, кандидат психологических наук, Калашников Игорь Жоржович, который поблагодарил всех сотрудников и преподавателей института за добросовестную работу.

Далее со сцены прозвучало поздравление от ректора УИЭУиП, кандидата юридических наук Асадова Али Мамедовича, который выразил благодарность коллективу НТФ УИЭУиП за его творческое отношение к развитию филиала и пожелал студентам хороших и понимающих преподавателей, а преподавателям – талантливых и добросовестных студентов. Асадов Али Мамедович наградил преподавателей и сотрудников института благодарственными письмами.

«НТФ УИЭУиП начал свою деятельность в 1994 году, первоначально в качестве представительства института, а уже с 1997 года – в статусе филиала, - отметила в своем выступлении заместитель директора по административной работе Шумихина Лидия Александровна – Первоначально к нам поступили всего 57 студентов на заочное отделение, но со временем филиал получил возможность открыть очное и очно-заочное отделение. Кстати, в этом году мы отмечаем ещё один юбилей - 10-летие первого выпуска студентов дневной формы обучения. Как вспоминают преподаватели, это был очень яркий, творческий курс. Ребята нашли себя не только в юриспруденции и экономике, но и в бизнесе, в административной работе».

Продолжила творческую программу студентка 3 курса НТФ УИЭУиП Островская Татьяна, которая исполнила песню Ирины Аллегровой и Александра Гуркова «С днем рождения!».

Присутствующие внимательно заслушали поздравления от наших гостей - доктора политических наук, профессора, проректора по научной работе НТФ УИЭУиП Василия Николаевича Руденкина, доктора исторических наук, проректора по учебной работе Личман Бориса Васильевича,​ кандидата физико-математических наук, доцента, проректора по инновационному образованию, одного из учредителей Уральского института экономики, управления и права Александра Ивановича Смирнова и кандидата экономических наук, доцента, декана экономического факультета​ Татьяны Николаевны Внуковской.

Свою «almamater» пришли поздравить Ленда Андрей Евгеньевич, руководитель аппарата Администрации города, Балюк Алексей Александрович, заведующий отделом по обеспечению деятельности Законодательного собрания Свердловской области, Твердохлебова Наталья Сергеевна, директор дополнительного офиса банка «Северный морской путь». Наталья Сергеевна является и представителем славной «студенческой династии», поскольку в настоящее время студентами нашего филиала являются её муж Твердохлебов Александр Васильевич и их сын Сергей Александрович.

Также с теплыми словами к присутствующим обратился Игорь Евгеньевич Юрлов, более десяти лет проработавший в НТФ УИЭУиП заместителем директора по учебной работе, а сейчас возглавляющий управление образования города Нижний Тагил.

Завершилась торжественная церемония студенческими выступлениями - песней «С Днем Рождения», исполненной выпускницей нашего филиала Ингой Гагиевой и студенткой 6 курса Алисой Девятых и танцем под музыку «Backstreetboys»«Everybody», представленным второкурсниками-юристами.

Хотелось отметить, что праздничному мероприятию предшествовала большая организационная работа. Студенты и сотрудники института создавали небольшие видеофильмы, необходимые для сценария, искали в архивах фотографии для баннеров, формировали подарочные пакеты, занимались информированием выпускников. Благодарность за организационную работу заслужила группа М-101 (дневное отделение).

Особая благодарность – творческим коллективам ДКШ – танцевальной группе «Огонек», вокальному коллективу «Ералаш», народному цирковому коллективу «Аншлаг» и воздушному гимнасту Олегу Чмутову – серебряному призеру всемирного конкурса-фестиваля циркового искусства «Нью Дженерал» («Новые достижения»).

Торжественный юбилейный вечер удался! Приятно было увидеть на праздничном мероприятии всех наших дорогих преподавателей и сотрудников, увлеченных своей работой даже по прошествии 20 лет; студентов, окрыленных новыми впечатлениями; выпускников, которые с теплом вспоминают про вуз и нашли время, чтобы его поздравить; уважаемых гостей, мнение которых важно для нас. Все мы гордимся результатами деятельности института и всего его коллектива, без исключений, начиная от методиста отборочной комиссии и системного администратора, до ректора УИЭУиП.