Ипотека с брокером: дешевле и проще!

Это неудивительно: растет спрос на жилье, вместе с ростом доходов формируется и культура инвестирования в недвижимость, как в самый надежный объект вложений. А приобретать дом, квартиру или землю, конечно, удобнее в ипотеку. Антон Сауков, директор агентства недвижимости «Этажи» в городе Нижний Тагил уверен, что в ближайшие несколько лет мы приблизимся в этом вопросе к Америке – с использованием ипотечных кредитов будет покупаться 75-80% недвижимости. Понимая тенденции рынка, компания делает ставку на развитие отношений с банками, максимальное качество ипотечного брокериджа в компании и профессионализм своих брокеров.

Антон Сауков, директор компании «Этажи» в городе Нижний Тагил:

Ипотечный брокеридж как услуга – это помощь клиенту в оформлении ипотечного кредита. Он делится на три основных этапа.

Первый этап: выбор конкретной ипотечной программы из множества предлагаемых банками. Программа должна быть наиболее подходящей для клиента – исходя из его запросов, в зависимости от того, какая именно покупается квартира, каков семейный бюджет, зарплата, планы и т.д.

Второй этап: оформление заявки и получение кредита. Это процесс сбора и подготовки документов, подачи их в банк, отслеживание, чтобы было положительное решение.

И третий: сопровождение сделки до завершения.

Отсюда – вопрос: а зачем мне, как покупателю, нужен ипотечный брокер? Почему я сам не могу прийти в банк и оформить кредит? Правда ли, что с брокерами ипотека дешевле?

Здесь тоже несколько основных ответов.

Во-первых, профессиональный брокер помогает выбрать самую лучшую для покупателя ипотечную программу – надо понимать, что это довольно специфический продукт, программы банков динамично меняются. Ипотечный брокер в каждый момент времени знает лучшие предложения, и в результате поможет клиенту серьезно сэкономить деньги и, что тоже немаловажно, время – так как даже в Интернете сегодня сложно подобрать оптимальный вариант программы самостоятельно, не зная всей специфики. Во-вторых, ипотечный брокер сегодня нужен клиенту для получения преференций: с брокером ипотека реально дешевле – банки снижают для наших покупателей процентные ставки, отменяют свои комиссии и т.п. Получается, мы продаем ипотеку по оптовой цене, объем сделок у ипотечного брокера достаточен, чтобы банк давал на него скидки. На самом деле, это фундаментальное изменение значения ипотечного брокериджа в России, которое произошло буквально за последний год. И нам приятно, что компания «Этажи» сегодня – самый крупный в России держатель таких преференций. Банки идут на партнерство с нами, так как наша компания охватывает 29 филиалов по всей России. В-третьих, ипотечный брокер нужен, чтобы повысить вероятность получения кредита. Именно специалист поможет грамотно подобрать и составить нужные документы и заявку на кредит. Потому что ведь одни и те же вещи можно подать по-разному. Например, ранее у вас в кредитной истории была просрочка платежа, и вы о ней просто не упомянули – банк может вам отказать. А если составить «лист согласования» – «да, была просрочка, такого-то числа, по таким-то причинам, тогда-то вопрос решен» – вероятность выдачи кредита значительно выше.

Более того, поскольку мы хорошо знаем условия каждого банка, некоторые банки доверяют нашим специалистам первичный андеррайтинг (оценку возможностей клиента по обслуживанию выданного кредита, то есть расчет суммы кредита, которую заемщик сможет выплатить с учетом особенностей самого заемщика).

И в-четвертых, если вы подаете заявку на кредит через ипотечного брокера, значительно сокращается срок ее рассмотрения. Когда клиент идет в банк от Агентства – банки действительно гораздо быстрее рассматривают его документы, так как от нас человек приходит более подготовленным – мы берем на себя немалую часть предварительного администрирования, соответственно, он и морально, и материально готов к совершению сделки, уже подбирает с риелтором нужную квартиру, а значит, действительно заинтересован в кредите.

Кроме того, для банка это хороший канал продаж. У нашего Агентства сегодня серьезные объемы сделок, и банки заинтересованы в этом потоке клиентов.

Кто такие ипотечные брокеры?

Это штатные сотрудники компании «Этажи», которые имеют четкую специализацию и проходят регулярное обучение в банках-партнерах, получают аккредитацию от них. Они скрупулезно знают рынок, занимаются только изучением и продвижением ипотечных программ. То есть система нашей работы такова, что за каждым покупателем, приходящим в наше Агентство, закрепляется индивидуальный риелтор и индивидуальный ипотечный брокер, которые ведут всю сделку вплоть до получения свидетельства на квартиру – то есть от желания купить до самой сделки.

Ипотека за 5 шагов:

1. Обратитесь в офис Агентства по телефону (3435) 49-93-49 или оставьте заявку на сайте tagil.etagi.com и специалист компании свяжется с Вами.

2. Получите первичную консультацию по телефону, а для более точной информации и расчетов приходите в офис Агентства. Заключите договор на оказание услуг.

При покупке недвижимости в компании «Этажи» услуги ипотечного брокера предоставляются бесплатно.

В услугу ипотечного брокера входит:

оценка вашей кредитоспособности;

возможность узнать свою кредитную историю;

грамотное оформление документов для банка;

кратчайшие сроки рассмотрения заявки;

представление ваших интересов в банке;

льготы и скидки по кредитам от ведущих банков.

3. Выберите с помощью брокера ипотечную программу. Брокер проанализирует предложения банков исходя из ваших потребностей и возможностей; сделает предварительный расчет ежемесячных платежей; подберет максимально выгодную ипотечную программу с учетом льгот банков.

4. Подготовьте документы для банка. Ипотечный брокер:

подскажет, какие нужны документы,

вместе с вами заполнит анкету с учетом всех требований банка,

подаст готовый пакет документов в банк и будет защищать ваши интересы на стадии рассмотрения заявки.

5. Получите решение по кредиту. Ипотечный брокер первым узнает решение банка и незамедлительно сообщит его вам. 95% заявок от клиентов компании «Этажи» – одобряются!

Что выгодней – ипотека или аренда?

Точек зрения много, но суть, на мой взгляд, проста: если в долгосрочной перспективе цены будут расти больше чем на 10% в год – выгодность ипотеки не вызывает никаких сомнений. Понятно, что в ближайшее время ставка по ипотеке будет около 10-12% годовых, понятно, что стоимость аренды сегодня 7-8%, и центральный вопрос – как будут расти цены на недвижимость. Вот простой пример: в 2002 году покупали в ипотеку под 19% годовых однокомнатную квартиру стоимостью 300 тысяч рублей. Сравните с ее сегодняшней стоимостью. Вот и все. Даже если бы вы купили тогда под 25% годовых – это было бы вам выгодно, так как стоимость самой квартиры выросла в разы.

Со временем, с повышением цен, аренда может становиться выгоднее. Хотя нужно учитывать еще один момент: арендные платежи планомерно, каждые полгода-год, повышаются. А ваш платеж по ипотеке неизменен до самого конца выплат – такой, как зафиксирован в момент подписания кредитного договора.

Сколько можно сэкономить при оформлении ипотеки с брокером? Какие есть льготы?

Возьмем, например, популярный банк ВТБ24. Если вы берете в нем кредит в 2 млн. рублей через нашего ипотечного брокера – экономите около 134 тыс. рублей. Другие льготы наших банков-партнеров – а в Нижнем Тагиле на сегодня 4 банка, с которыми заключены партнерские соглашения – отмена комиссии за выдачу кредита, солидное сокращение сроков рассмотрения: заявку обычного клиента рассматривают стандартно две недели, заявку клиента компании «Этажи» – 2-5 рабочих дней. Нашим клиентам банки-партнеры предоставляют просто другой уровень сервиса.

Ведущие банки предоставляют льготы для клиентов компании «Этажи», позволяющие значительно сэкономить.

Сумма кредита, руб.

1 000 000 руб. 1 500 000 руб. 2 000 000 руб. Общая экономия, руб. 139 000 209 000 279 000 137 000 206 000 274 000 69 000 104 000 138 000 68 000 100 000 134 000

Более подробную информацию об условиях ипотечных программ и льготах различных банков-партнеров вы можете узнать на сайте компании «Этажи» tagil.etagi.com в разделе «Ипотека», рубрике «Банки Партнеры». Сайт дает возможность дистанционно подать заявку на ипотеку, рассчитать свою платежеспособность на «ипотечном калькуляторе» и проконсультироваться со специалистом он-лайн.

Что еще, кроме квартир, можно взять в ипотеку?

Активно развивается ипотека на загородную и коммерческую недвижимость, на землю, коттеджи, дачи, дома с участками… По сути в ипотеку можно взять все, что угодно. Даже гараж. В последнее время пользуется особым спросом покупка земель и домов в загородной зоне. Можно купить по ипотеке землю и построить на нем дом в кредит. Практически как в Америке. Кстати, в США 92% сделок по приобретению недвижимости – ипотечные, и это норма. На покупателя с наличными деньгами смотрят с удивлением. В России сейчас сделок с использованием ипотеки примерно 50%. Уверен, в течение ближайших нескольких лет дойдем до 75-80%. Формируется постепенно культура нашего потребления.

Чем ипотечный кредит принципиально отличается от всех других? Это единственный вид кредита, где тот объект, на который ты берешь деньги, растет в цене. Покупка машины, микроволновки, путевки для отпуска – это ваши растраты. А с недвижимостью все наоборот: это тот вид вложений, один из немногих, который можно назвать инвестициями – со временем стоимость вашей покупки увеличивается. К тому же, вы в этой квартире или доме живете, то есть рационально его используете.

Именно поэтому ипотека набирает мощность и обороты: это выбор эффективных людей.

Если посмотреть в будущее и анализировать экономические риски – гиперинфляция будет вам только на руку: за одну зарплату погасите всю ипотеку. Если вы имеете надежные инвестиции – риски работают на вас!

Единственное, что нужно – очень внимательно читать ипотечный договор с банком: в нем должно быть указано, что банк не имеет права изменить процентную ставку в одностороннем порядке. Профессиональный ипотечный брокер очень хорошо помогает именно в таких деталях – изучит предлагаемый вам договор и подскажет, на что обратить внимание, нет ли в нем «подводных камней».