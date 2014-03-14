Китайский суперкар наберет `сотню` за четыре секунды

По словам Ли Ен Фэя, новинка, которая пока носит индекс Е9, сможет ускоряться до ста километров в час за 3,9 секунды. Детальную информацию о силовой установке суперкара топ-менеджер не предоставил. Однако он отметил, что компания продолжает совершенствовать гибридные и электрические разработки, которые должны помочь разогнать «Хань» за указанное время.

В настоящее время одной из самых быстрых моделей BYD является седан Qin, оснащенный гибридной силовой установкой. В ее состав входит 154-сильный турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском топлива и электродвигатель мощностью 150 сил. Четырехдверка, по словам китайцев, способна набирать «сотню» за 5,9 секунды.