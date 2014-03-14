Китайский суперкар наберет `сотню` за четыре секунды
Китайский автопроизводитель BYD намерен в следующем году выпустить суперкар, который будет называться Han («Хань» - в честь ханьцев, составляющих большинство населения Поднебесной). Об этом со ссылкой на заместителя менеджера по продажам компании Ли Ен Фэя сообщает China Car Times.
По словам Ли Ен Фэя, новинка, которая пока носит индекс Е9, сможет ускоряться до ста километров в час за 3,9 секунды. Детальную информацию о силовой установке суперкара топ-менеджер не предоставил. Однако он отметил, что компания продолжает совершенствовать гибридные и электрические разработки, которые должны помочь разогнать «Хань» за указанное время.
В настоящее время одной из самых быстрых моделей BYD является седан Qin, оснащенный гибридной силовой установкой. В ее состав входит 154-сильный турбомотор 1.5 с непосредственным впрыском топлива и электродвигатель мощностью 150 сил. Четырехдверка, по словам китайцев, способна набирать «сотню» за 5,9 секунды.
На секунду быстрее окажется будущий кроссовер BYD, для которого подготовят версию этой же гибридной силовой установки, но с двухлитровым турбированным агрегатом. Другая модель марки – электрический 268-сильный минивэн E6 – достигает ста километров в час за восемь секунд.