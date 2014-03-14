`Лада` представила новую гоночную `Гранту`

Технических подробностей о гоночной «Гранте» пока нет. Известно лишь, что как и прежде, автомобиль создавался совместно с французским производителем моторов компанией Oreca.

Машины WTCC 2014 года станут на 50 килограммов легче (1100 килограммов), на два сантиметра ниже (дорожный просвет уменьшится с 80 до 60 миллиметров), а диаметр колесных дисков увеличится с 17 до 18 дюймов. Мощность моторов увеличится с 320 до 380 лошадиных сил. По задумке организаторов, все вносимые в регламент корректировки позволят сделать автомобили на полторы секунды с километра быстрее.