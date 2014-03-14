`Лада` представила новую гоночную `Гранту`
«Лада» представила седан Granta, построенный по новому регламенту чемпионата мира по кузовным гонкам WTCC. В первенстве выставят три российские четырехдверки, пилотировать которые будут Джеймс Томпсон, Михаил Козловский и новобранец команды, чемпион мирового туринга 2012 года Роб Хафф.
Технических подробностей о гоночной «Гранте» пока нет. Известно лишь, что как и прежде, автомобиль создавался совместно с французским производителем моторов компанией Oreca.
Машины WTCC 2014 года станут на 50 килограммов легче (1100 килограммов), на два сантиметра ниже (дорожный просвет уменьшится с 80 до 60 миллиметров), а диаметр колесных дисков увеличится с 17 до 18 дюймов. Мощность моторов увеличится с 320 до 380 лошадиных сил. По задумке организаторов, все вносимые в регламент корректировки позволят сделать автомобили на полторы секунды с километра быстрее.
Первые гонки нового сезона WTCC пройдут в Марокко в середине апреля. Всего в календаре значатся 12 этапов. В Россию на подмосковную трассу Moscow Raceway чемпионат мира приедет в начале июня.