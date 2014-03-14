Нико Росберг начал новый сезон Формулы-1 с победы

Обладатель поул-позиции, напарник Росберга Льюис Хэмилтон вынужден был сойти в начале гонки из-за неполадок двигателя.

Действующий чемпион и обладатель четырех титулов Себастьян Феттель также не смог закончить гонку. На шестом круге команда позвала немца в боксы, где лидер Red Bull вынужден был покинуть свой болид. Напарник Феттеля – Дэниэл Риккардо – финишировал вторым. Этот результат стал лучшим в карьере новобранца австрийского гоночного коллектива.

Первую тройку дебютной гонки сезона замкнул дебютант Формулы-1 Кевин Магнуссен. Другой новичок чемпионата – россиянин Даниил Квят – стал десятым. Новобранец Toro Rosso также оказался самым молодым пилотом в истории Формулы-1, сумевшим набрать зачетные баллы. Прежде это достижение принадлежало Себастьяну Феттелю.

Всего в Австралии финишировали 14 пилотов. Первая же авария произошла после старта: Камуи Кобаяси столкнулся с Фелипе Массой, в результате чего и японец, и бразилец были вынуждены прекратить участие в заезде. Партнер Массы – Вальттери Боттас – также побывал в аварии. Финн врезался в стену в середине второго сектора трассы. Следствием удара стал прокол задней правой покрышки, но пилот Williams сумел продолжить гонку, прорвавшись после вынужденного пит-стопа на итоговое шестое место.