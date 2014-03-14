`Шкода` привезла в Россию `заряженный` универсал Octavia

Модель оснащена двухлитровым турбированным бензиновым мотором, отдача которого составляет 220 лошадиных сил. Двигатель сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «роботом» DSG с двумя сцеплениями. С места до сотни «заряженная» Octavia разгоняется за 6,8 секунды с «механикой» и за 6,9 секунды с DSG (6,9 и 7,1 секунды для универсала соответственно).

Дебют Skoda Octavia RS нового поколения состоялся летом 2013 года. Первый живой показ новинки прошел на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Эта «Октавия» считается самой быстрой за всю историю семейства. Ее максимальная скорость составляет 248 километров в час – на шесть километров в час быстрее предшественника.

Одними из конкурентов Skoda Octavia RS станут Volkswagen Golf GTI (от 1 миллиона 233 тысяч рублей) и Ford Focus ST (от 1 миллиона 251 тысячи 500 рублей за хэтчбек и от 1 миллиона 326 тысяч 500 рублей за универсал).

Еще один «заряженный» универсал в России продает компания Opel: Insignia OPC с 325-сильным мотором и полным приводом стоит от 1 миллиона 746 тысяч рублей.