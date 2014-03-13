Следите за Паралимпийскими играми Сочи 2014 через «СМОТРИ+»

«МегаФон» сообщает всем болельщикам, что популярное спортивное приложение «СМОТРИ+» продолжает свою работу во время Паралимпийских зимних игр в Сочи. За время Олимпийских игр приложение скачало более 600 000 пользователей. А теперь с помощью «СМОТРИ+» можно будет следить за всеми событиями Паралимпийских игр в режиме реального времени.

Приложение «Смотри+» пользовалось огромной популярностью во время Олимпийских зимних игр. Оно не просто вошло в ТОП бесплатных приложений в AppStore и GooglePlay, но практически на протяжении всей Олимпиады уверенно держало второе место в категории «Спорт». Число пользователей, установивших приложение, составило около 600 000. Две трети из них – это абоненты «МегаФона», одна треть – абоненты других операторов. Общий объем трафика, скаченного через приложение, превысил 650 терабайт, что эквивалентно примерно 3 000 000 часов просмотра видео.

До 16 марта пользователи «СМОТРИ+» смогут через приложение следить за всеми событиями первых в истории России Паралимпийских зимних игр в Сочи. Помимо трансляций по всем 5 видам спорта, пользователи традиционно найдут здесь самые яркие и запоминающиеся эпизоды Паралимпиады. Болельщики смогут пересматривать важные моменты Игр с помощью технологии логирования видеоконтента. Технология позволяет не только просмотреть отмеченный момент, но перемотать всю трансляцию до него и после.

«Паралимпийские игры – это такое же важное спортивное событие для нашей страны, как и Олимпийские. Большое число зрителей будут болеть за наших спортсменов. А благодаря приложению «СМОТРИ+» болельщики не пропустят ни одного важного события Паралимпиады: все спортивные трансляции, церемонии награждения, медальный зачет и многое другое – на экранах смартфонов и планшетов», - комментирует Андрей Кушнарев, директор по контент и медиа компании «МегаЛабс».