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Собаки продолжают кусать людей. А предпринимателя из Нижнего Тагила проверит прокуратура: он умерщвлял бездомных животных
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собаки продолжают кусать людей. А предпринимателя из Нижнего Тагила проверит прокуратура: он умерщвлял бездомных животных

13 марта 2014, 14:40Общество
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