Собаки продолжают кусать людей. А предпринимателя из Нижнего Тагила проверит прокуратура: он умерщвлял бездомных животных

В редакцию TagilCity.ru обратилась Наталья, рассказавшая о том, что с ней произошло вчера, 12 марта:

Около 9:00 утра я шла на работу по улице Выйская (около школы №28) и меня окружила стая небольших собак, покусали, изорвали куртку. Если бы не прохожие, не знаю, чем бы все закончилось. Эти собаки живут в частном секторе напротив школы. Я хожу каждый день по этой дороге, и эти собаки никогда не нападали на меня. Просто бездействие со стороны власти меня очень возмутило. Я, конечно, написала заявление на Островского, 1, но я так понимаю, за это никакого наказания не последует. Хочу предостеречь и предупредить, там все-таки ходят дети в спортивный клуб Юпитер.

Проблема, действительно, наболевшая. Надо сказать, Наталья – далеко не единственная, на кого в нашем городе когда-либо нападали собаки. Кстати, говоря о «бездействии властей», стоит упомянуть, что месяц назад на сайте госзакупок появился заказ на очистку города от бездомных собак. Сумма контракта – 2,4 миллиона рублей предполагает отлов и «утилизацию» более 2 тысяч безнадзорных животных. Обозначены и условия, при которых возможна «работа» с животными. Например, нельзя делать это запрещенными препаратами и болезненными способами, а также в присутствии детей.

Несмотря на переполненность приютов, зоозащитники выступают против этого заказа, обращаясь к Сергею Носову. В сети даже запущена петиция, под которой охотно подписываются многие тагильчане.

Говоря о законном и незаконном отлове животных, важно знать, что в правоохранительной сфере регулярно возникают прецеденты, связанные с проблемой.

Так, стало известно, что прокуратура Ленинского района через суд требует признать незаконной деятельность предпринимателя, занимавшегося отловом животных, конечно же, безнадзорных. Работы он производил лично, высшего или среднего ветеринарного образования у него нет, и специалистом в области ветеринарии не является.

Как показала проверка, вопреки требованиям Закона РФ «О ветеринарии», при умерщвлении животных мужчина использовал препарат без предварительного введения наркоза, что влечет за собой мучительную смерть животного сообщают в прокуратуре по Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление. Необходимо признать его деятельность по умерщвлению животных незаконной. Кроме того, в прокуратуре требуют запретить предпринимателю заниматься ветеринарной деятельностью до получения высшего или среднего ветеринарного образования.