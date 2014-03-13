Тагильчане, нужны фотографии внутриквартальных территорий! Сергей Носов поручил общественникам сделать отчет

Если вы только выходите из подъезда или направляетесь домой, если вы пришли к родственникам и не смогли подобраться к подъезду, делайте фотографии и присылайте на почту председателю «Тагил без ям» Никите Чапурину - anamnesis3250@mail.ru. Время отправки – сегодняшний день до 16:00. Добавим, что сегодня Никита объедет Тагилстрой, Красный Камень и Центр, необходима информация по другим районам.

К примеру, уборкой своего двора крайне обеспокоены жители Вагонки, проспект Вагоностроителей, у дома №30. Свои фотографии Ольга, пользовательница, уже разместила на форуме TagilCity.ru. Вот что пишет тагильчанка:

По Вагонке - только на танке. К дому 30, пр. Вагоностроителей, - это центр Вагонки ни подойти, ни подъехать. Двор и подступы к дому не чистили всю зиму. Дворников не видели, по крайней мере, их работа не видна совсем. Ноги утопают в снежной жиже, машины буксуют, старики не могут выйти из дома даже в магазин. Сосульки валятся на головы.

Фотографии предоставила Ольга

Кстати, вчера Ольга рассказал TagilCity.ru, что небольшую приборку УК уже организовала, однако до сих пор есть, над чем там работать. К Ольге присоединились и другие пользователи, которые также обеспокоены проходимостью внутридворовых территорий.