Тагильчане решают, где будут жить: новостройка или «вторичка»?

Что такое первичное жилье?

Так называемое «первичное» жилье – это рынок новостроек. Это недвижимость, на которую еще нет права собственности, а существует только на бумаге, даже если первые шаги постройки уже видны. В законе, конечно, же прописаны правила обращения с таким видом жилья. Так, согласно 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», компания-застройщик должна возвести многоквартирный дом, а после ввода в эксплуатацию передать покупателю-дольщику «участок» строительства. Далее владелец новой квартиры должен сам зарегистрировать свое возникшее право собственности на квартиру в новом доме. Иными словами, это долгий и нервный процесс. Кстати, многие не знали, но «первичное» жилье становится вторичным с момента получения свидетельства о госрегистрации права собственности. Если в момент долевого строительства застройщик не успевает или намерено удерживает часть квартир, то после ввода дома в эксплуатацию, он обязан получить все необходимые свидетельства и продавать квартиры как «вторичное» жилье. В свою очередь, важно знать, что и среди «новостроек» есть категории – эконом-класс, бизнес-класс, премиум и элита.

Что такое вторичное жилье?

Это недвижимость, находящаяся в собственности у государства (муниципалитета) или частного лица. Порой вторичное жилье – менее привлекательно, начиная от внешнего облика дома и заканчивая «гнилыми» трубами. Все это, конечно, требует капитального ремонта, однако, многие покупают именно вторичку. Ведь это дешевле и в такую квартиру можно сразу переехать (в отличие от неосязаемого первичного жилья). Сталинки, хрущевки, брежневки – с детства знакомые тагильчанам слова. Вся недвижимость различается по качеству, а большим плюсом для жильцов является близость вторичной недвижимости к центру города.

В любом случае, цены на квартиры зависят от их расположения в том или иной районе. Многие тагильчане столкнулись с тем фактом, что квартиры на ГГМ и в центре гораздо дороже. Даже судя по объявлениям о недвижимости, которые размещают на TagilCity.ru, район – играет важное значение. Кто-то принципиально не поедет на Тагилстрой, а кто-то на Вагонку. Кто-то не хочет жить на Вые и ВМЗ. Но в любом случае важно опираться на ряд критериев, которые помогут упростить задачу при выборе места проживания.

Итак, что же важно при выборе квартиры?

1. Цена. Бесспорно, это самая главная причина покупки того или иного жилья. Однако не всегда конечная сумма может соответствовать ожиданиям. Возможно, купив вторичное жилье, на ремонт и восстановление понадобиться столько денег, которых хватит на новостройку. Таким образом, сюда входит еще один пункт выбора «Вложения». Однако интересен и тот факт, что некоторое вторичное жилье, находящееся в более благополучном районе, может стоить дороже новостройки.

2. Скорость передачи. Обычно, с момента подписания обеими сторонами договора долевого участия может пройти срок более трех месяцев перед вводом дома в эксплуатацию и от полутора года – на этапе «фундамента». Вторичное жилье, повторимся, позволяет сразу после сделки получить ключи.

3. Предложения. Самые интересные и удачные квартиры в новостройках люди скупают на ранних этапах. Так, остаются дорогие квартиры с неприметным видом из окна. На вторичном жилье можно выбрать из массы подобных и свободных квартир.

4. Регистрация по месту жительства. Получить регистрацию можно только имея свидетельство о госрегистрации права собственности. В новостройку прописать невозможно, ведь свидетельство – важный документ, требующий времени, отсутствие которого изрядно осложнит жизнь. Отчего так происходит? Дело в том, что закон, регламентирующий эту проблему, вступил в силу с 2005 года, а многие застройщики получили разрешение давно – до его вступления. То есть, на них он не распространяется.

5. Рентабельность. Стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличивается с ходом строительства дома. Грамотно инвестировав средства, можно выиграть до 30% годовых. Однако такая «удача» компенсируется высокими рисками, которые ожидают дольщика на начальном этапе.

6. Ипотечные ставки. Первичку готовы кредитовать не все банки: застройщик аккредитовывает свое строение в одном-двух банках, но это не удобно для покупателя, которого, в данном случае, ограничивают. Ставка на первичное жилье выше, чем на вторчиное.

7. Ощущение нового. Знать, что квартира настолько новая, что в ней никто еще не жил, быть уверенным в юридической чистоте квартиры – это может дать только первичное жилье. Хотя после конкретного ремонта можно то же самое испытать и на вторичной площади. Новый дом – это еще и новые коммуникации и системы, кстати.

Кратко о рисках

Покупая вторичное жилье, люди могут столкнуться с риском расторжения договора через суд. Например, в случае возникновения третьего лица при продаже квартиры. А вот риски на первичном жилье, конечно, связаны с деятельностью застройщика, который может даже обанкротиться или затягивать сроки сдачи. Известны случаи, когда люди находятся в очень долгом ожидании своей квартиры. Есть формальная страховка от таких случаев – ФЗ №214 предполагает штрафы за просрочку и обязательно страхование от банкротства, но это, по сути, не дает никакой защиты покупателю недвижимости на первичном рынке.

В любом случае, наличие таких критериев и ситуация на рынке недвижимости на сегодняшний день доказывает, что нет большого перевеса в ту или иную сторону. Важно опираться на собственные возможности и ответить на три вопроса: «Какую квартиру я желаю приобрести?», «Что для меня самое главное при покупке?» и «Как я планирую осуществить покупку?».

Кстати, выбор тагильчан также доказал, что новое – не всегда лучшее. Мы провели небольшой опрос в социальной сети. Так, 53,5% опрошенных выбрали бы вторичное жилье, доверяя «советскому» производителю. 34,9% и 9,3% хотят новостройку, однако только 9,3% поучаствовали бы в долевом строительстве. Новостройка, в данном случае, подразумевалась как «совершенно новое жилье».

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В публикации использовались следующие источники: omskrielt.com, realty-ask.ru и moskv.ru.