Восемь новых предприятий для сервисного обслуживания военной техники: УВЗ исполняет указ Президента

Вот список предприятий, которые сейчас попали под ответственность корпорации «Уралвагонзавод»: ОАО «22 БТРЗ», ОАО «61 БТРЗ», ОАО «81 БТРЗ», ОАО «103 БТРЗ», ОАО «144 БТРЗ», ОАО «163 БТРЗ», ОАО «560 БТРЗ» и ОАО «192 ЦЗЖТ».

Следует отметить, что в настоящее время Министерством обороны прорабатывается вопрос о подписании контрактов с производителями военной техники на ее сопровождение в течение всего жизненного цикла – от разработки до утилизации.

Кроме того, Министерством обороны воссозданы войсковые ремонтные органы, которые будут проводить несложные виды технического обслуживания и ремонта военной техники.

В этой связи прием заводов в ведение корпорации УВЗ является подготовительным этапом к подписанию договоров на сопровождение техники в течение всего жизненного цикла. Параллельно корпорацией ведется работа по созданию сети сервисных центров на базе восьми ремонтных заводов и 5 промышленных предприятий. Цель создания сети сервисных центров – приблизить предприятия промышленности к местам сосредоточения войск и военной техники.

Безусловно, развитая сеть сервисных центров позволит сократить время доставки военной техники к месту ремонта и обратно и, соответственно, сократит транспортные расходы, а также позволит обеспечить потребность войсковых ремонтных органов в запасных частях, узлах и агрегатах для ремонта техники своими силами.

Крайне важно отметить, что интеграция ремонтных заводов в структуру УВЗ даст возможность осуществлять техническое сопровождение на всех стадиях жизненного цикла всей номенклатуры военной техники, выпускаемой корпорацией.