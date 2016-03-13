Администрация Нижнего Тагила вынуждает тагильчанку поселиться по соседству с бомжами (ФОТО)

Валентина З. рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что её конфликт с городской Администрацией длится уже давно. Его суть заключается в том, что она была выселена из муниципального жилья по решению суда. Муниципалитет должен был предоставить ей альтернативное жилье, но в месте, которое ей предлагает Администрация, Валентина отказывается жить. По причине того, что, по её мнению, предлагаемое жилье не соответствует законодательным требованиям.

Чтобы проверить так ли это, TagilCity.ru вместе с Валентиной З., директором УК, посетили дом по адресу ул. Красноармейская, 66 вместе с представителем жилищной инспекции и осмотрели общедомовое имущество.

У дома специфическая история. Ранее здание было общежитием. Сейчас вахта снята, формально это - многоквартирный дом, но де-факто, тут почти как в известной песне В.Высоцкого - «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная».

Места общего пользования находятся в плачевном состоянии. Периодически захламляются. Об уюте или комфорте говорить не приходится.

Мне уже страшно сюда одной заходить, мне угрожают жильцы поделилась Валентина З. с журналистом TagilCity.ru.

При осмотре общедомового имущества у Валентины действительно случались словесные перепалки с жильцами дома. Как стало ясно, они основаны на том, что люди живут здесь, платят за жилье, их всё устраивает, а Валентина отказывается подписывать акт социального найма и требует для себя условий, прописанных законом.

В подъезде, соседнем с тем, в котором Валентине З. предлагают комнату, был пожар. На первом этаже формально там никто не живёт. Но кто-то регулярно выламывает доски, выбивает двери в пустующих комнатах, обустраивая там свой ночлег.

Вставлять стёкла бесполезно. Деклассированные элементы у нас бьют их через день. Когда дверь закрыта, они выбивают стёкла, отгибают решётку, проникают внутрь. После того, как в здании разместился участковый пункт полиции, тут стало спокойнее поделилась с журналистом директор УК.

Журналисты TagilCity.ru не являются экспертами по оценке жилья, потому мы не берём на себя ответственность говорить о том, соответствует ли предлагаемое жилье законодательным нормам. Принять решение предстоит жилищной инспекции и Роспотребнадзору.

Официальный комментарий от Администрации города о том, почему муниципальная собственность находится в таком состоянии, будет получен позже.

Однако некоторые из представителей УК, на условиях анонимности, поделились своим видением проблемы:

Новые смесители, новые раковины, что бы мы ни установили в местах общего пользования - это будет мгновенно украдено и сдано на металлолом местными жителями.

Тагильчанам, проживающим в благоустроенных домах или коттеджах, может показаться, что это кадры из какого-то гетто, но это - центр Нижнего Тагила. Реальные проблемы реальных людей, вынужденных ждать предоставления жилья от государства.