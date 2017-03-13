Доследственная проверка по факту самоубийства работника на территории НТМК завершена в Нижнем Тагиле

По словам сыщиков, проверялись все версии, в том числе версия о доведении до самоубийства.

Мать погибшего мужчины, напомним, рассказала журналистам TagilCity.ru о том, что сын жаловался на проблемы со зрением и боялся, что его могут уволить из-за них.

Проведённая сыщиками проверка установила, что иные лица не причастны к смерти работника.

Проверка окончена. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Сведений или данных, свидетельствующих о том, что к смерти этого мужчины причастны третьи лица, проверкой не установлено рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель руководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил – Пётр Понявин.

Мать умершего мужчины высказала недовольство работой сыщиков. С содержанием предсмертной записки сына её так и не ознакомили.

Сын постоянно жаловался на то, что его гнобили на работе из-за того, что он был вынужден пропускать работу из-за лечения. Да и о том, что было в его предсмертной записке, я так и не узнала. Мне обещали прочитать его предсмертный стих, постоянно переносили разговор, но я так и не знаю, что там было поделилась с журналистами TagilCity.ru мать погибшего мужчины – Людмила Николаевна.