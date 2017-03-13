Глава Нижнего Тагила лично встретился с проживающим в руинах выпускником детского дома

Глава города лично принял молодого человека и выслушал его историю. Напомним, молодой человек Александр после детского дома оказался в муниципальном жилье, находящемся в разрушенном состоянии.

В прошлом году Александр записывался на приём к главе города, но так вышло, что на встречу его пригласили только после публикации TagilCity.ru.

В разговоре с мэром молодой человек признал, что ожидает от властей помощи в ремонте муниципальной квартиры, в которой он проживает. На что глава города отметил, что смета на ремонт в настоящее время уже готова.

Мне сказали, что сейчас есть смета на ремонт на 259 тысяч рублей. Я до этого говорил со знающими людьми, они мне сказали – чтобы привести квартиру в порядок нужно как минимум 600 тысяч. 259 тысяч не хватит точно, об этом я сказал мэру рассказал Александр журналистам TagilCity.ru.

Мэр выслушал молодого человека и дал поручение руководителю управления ЖКХ Егору Копысову выполнить муниципальные обязательства.

Надо выполнить наши обязательства – сказал мэр Егору Владимировичу Копысову пересказал слова мэра журналистам TagilCity.ru Александр.

Мэр пообещал молодому человеку посетить его жилье лично. Предполагается, что Сергей Носов посетит муниципальную квартиру Александра в течение этой недели.