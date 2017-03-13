На УВЗ впервые в России создано сцепное устройство по требованиям AAR (ФОТО)

Специалистами Уральского КБ вагоностроения (входит в корпорацию УВЗ) разработано первое в России полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям AAR (англ. Association of American Railroads). Такой вид сцепки используется на подвижном составе в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд), Африки (Конго) и Кубы.

Работа в отделе автосцепного оборудования и автотормозов ООО «УКБВ» над полуавтоматическим сцепным устройством велась в течение года. Устройство спроектировано строго в соответствии с действующими требованиями: сцепка железнодорожного состава должна быть автосцепкой Джаннея с определенным контуром зацепления по стандарту Ассоциации американских железных дорог, действующей в регионе.

Специалисты ООО «УКБВ» создали конструкцию, в которой контур зацепления как у автосцепки Джаннея стандарта AAR, а хвостовая часть - от традиционной для России автосцепки СА-3. Новое полуавтоматическое сцепное устройство по требованиям AAR можно также устанавливать с поглощающими аппаратами, применяемыми на железных дорогах «пространства 1520», в том числе в России, странах СНГ, Монголии и др.

Новое изделие УВЗ успешно прошло полный цикл испытаний: статические, ресурсные и по сцепляемости. Они проводились на территории испытательного центра Уральского конструкторского бюро вагоностроения в Нижнем Тагиле. Полуавтоматическое сцепное устройство полностью подтвердило свою надежность и соответствие заявленным требованиям AAR.