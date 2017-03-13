Семье погорельцев с двумя детьми из Балакино под Нижним Тагилом требуется помощь (ФОТО)

7 марта на улице Октябрьской произошло возгорание. Звонок в Службу спасения поступил в 17:45. Огнём было охвачено 60 квадратных метров. Пожар уничтожил частный дом и все надворные постройки. Предполагаемой причиной является аварийный режим электроприборов пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Отца семейства на момент возгорания не было дома. Беременная женщина вместе с трёхлетним ребёнком успела выскочить через окно. Спасти ничего не удалось.

Это очень порядочная семья, не так давно они переехали жить в сельскую местность. Если при пожаре в квартире остаются хоть стены, то в деревне не остаётся и этого. Тем и страшны деревенские пожары рассказал один из жителей деревни.

В данный момент Светлана находится в больнице. 9 марта у неё преждевременно родился ребёнок.

Кто имеет возможность помочь деньгами, вещами для взрослых и малышей можно обратиться в администрацию Горноуральского городского округа по адресу Красноармейская 46 добавила Глава Горноуральской территориальной администрации Анна Вячеславовна Коренистова.

В пожаре сгорели и документы. Не смотря на случившееся, семья всё же планирует остаться жить в деревне. Сейчас требуется немало средств на восстановление документов и строительство дома с нуля. Денежные средства можно перечислить на личный счёт главы семейства: 4276 8160 3266 7758.

Дополнительную информацию о помощи можно получить в Горноуральской территориальной администрации по телефонам: 91-23-92, 91-22-02 или в Балакинском Доме культуры: 31-84-73.