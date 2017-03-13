Система штрафов за просроченные коммунальные услуги может появиться в России

Если данное предложение будет принято и утверждено, то не только жилищно-коммунальные службы , но и поставщики таких услуг, как интернет, телефонная связь, будут обязаны заплатить потребителю за неоказание услуг. Об этом заявил директор Института социальной политики, сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.

Эксперты при этом предполагают, что такие изменения могут попросту разорить коммунальщиков, ведь штраф за отсутствие, например, горячей воды или связи, в размере 3% от месячного тарифа – слишком большая сумма для поставщиков таких услуг. При этом они отмечают, что необходимость в том, чтобы заставить коммунальщиков платить за отсутствие тепла или горячей воды, существует.