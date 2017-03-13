Сто тысяч рублей для новосела СК «Тагил»

В 3 квартале 2016 года совместно с Газпромбанк стартовала беспрецедентная акция «Выбери свой подарок на новоселье». Клиенты, заключившие договоры ипотечного кредита с Газпромбанк на приобретение квартиры в строящемся доме, автоматически становились претендентами на получение денежного приза в размере 100 000 рублей.

Участниками акции стали покупатели новых квартир в жилом комплексе «Чистые пруды» на пересечении улиц Удовенко и Захарова. Жилой комплекс класса «комфорт» расположен на ГГМ в 10 минутах езды от центра, при этом находится в экологически чистой зоне рядом с лесным массивом и водоемом. Концепцией «Чистых прудов» является соседство современных домов с развитой инфраструктурой – в шаговой доступности школы, детские сады, транспорт, поликлиники и магазины, кроме того, проектом предусмотрен безопасный двор с детской спортивной площадкой, дорожки для прогулок и удобные скамейки для отдыха. Квартиры в домах с удобными, продуманными планировками и потрясающим видом из окон.

Покупатель именно такой квартиры в СК «Тагил» – Кайгородов Сергей Геннадьевич признан победителем акции «Выбери свой подарок на новоселье». Ипотечный кредит от Газпромбанка, оформленный на самых выгодных условиях и с минимальной процентной ставкой, позволил Сергею Геннадьевичу не только приобрести комфортное и удобное жилье, но и получить денежную премию в размере 100 000 рублей. А это, согласитесь, для будущего новосела весьма актуально!

Для всех покупателей Строительной Компании «Тагил» предусмотрены различные способы приобретения квартир – беспроцентная рассрочка, зачет материнского капитала, а также ипотечное кредитование. В марте все ведущие банки объявили о значительном снижении ставок по ипотеке, успевайте воспользоваться выгодными условиями и приобрести для своей семьи новую квартиру для новой жизни!

Коллектив Строительной компании «Тагил» и Газпромбанк от всей души поздравляют нашего новосела с удачной покупкой и победой в акции! Приглашаем всех жителей города на бесплатную консультацию в офис продаж.