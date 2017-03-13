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Территория недостроенного интерната на Вагонке в Нижнем Тагиле обнесена высоким забором (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Территория недостроенного интерната на Вагонке в Нижнем Тагиле обнесена высоким забором (ФОТО)

13 марта 2017, 12:35ОбществоПавел Щербина
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