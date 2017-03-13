Территория недостроенного интерната на Вагонке в Нижнем Тагиле обнесена высоким забором (ФОТО)

На самом заборе размещено предупреждение о том, что вход на территорию запрещён. Другое объявление гласит, что теперь территория долгостроя охраняется злой собакой.

В высоком заборе установлена дверь-калитка, которая ведёт к строительной бытовке.

Напомним, когда территория долгостроя не охранялась – там нередко происходили различные трагические инциденты. Редакция TagilCity.ru обратила внимание властей на проблему доступности территории для детей. Позднее состоялся суд, на котором на «Управление капитального строительства Свердловской области» было возложено обязательство снести долгострой до 1 октября 2017 года.

Фотографии от 13.03.17 года.