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Новости Нижнего Тагила

1 100 полицейских будут обеспечивать безопасность тагильчан во время выборов

13 марта 2018, 19:30Добавить новость
администрация,безопасность,город,Нижний Тагил,полиция,проверка,выборы,выборы президента,голосование
Накануне предстоящих выборов президента избирательные участки Нижнего Тагила успешно прошли проверку антитеррористической комиссии. А с 16 по 18 марта за безопасностью тагильчан будут следить более 1 100 полицейских.

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание антитеррористической комиссии, основной темой которого стала безопасность тагильчан во время выборов президента.

Сотрудники силовых структур отчитались о проверке 150 объектов: их состояние полностью соответствует нормативам антитеррористической безопасности. Во всех районах города прошли тренировки по мерам, принимаемым во время ЧС.

Ожидается, что с 16 по 18 марта за безопасностью тагильчан будут наблюдать более 1 100 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба администрации города.

Главная задача - создать все условия для спокойного волеизъявления людей. Ответственные лица должны помнить, что нужно руководствоваться инструкцией, а не прятаться за нее. Тагильчане не должны испытать никаких неудобств при голосовании, -- заметил глава города Сергей Носов.

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