1 100 полицейских будут обеспечивать безопасность тагильчан во время выборов

Накануне предстоящих выборов президента избирательные участки Нижнего Тагила успешно прошли проверку антитеррористической комиссии. А с 16 по 18 марта за безопасностью тагильчан будут следить более 1 100 полицейских.

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание антитеррористической комиссии, основной темой которого стала безопасность тагильчан во время выборов президента.





Сотрудники силовых структур отчитались о проверке 150 объектов: их состояние полностью соответствует нормативам антитеррористической безопасности. Во всех районах города прошли тренировки по мерам, принимаемым во время ЧС.



Ожидается, что с 16 по 18 марта за безопасностью тагильчан будут наблюдать более 1 100 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба администрации города.



