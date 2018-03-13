28 млн руб. потратят на видеонаблюдение во время ЕГЭ в Свердловской области
13 марта, 12:45Общество
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Объявлен конкурс на поиск подрядчика для обеспечения видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в школах Свердловской области. На это будет выделено 28 млн рублей.
На организацию видеонаблюдения на 159 пунктах сдачи экзаменов будет выделено 28 млн рублей. В случае возникновения неисправностей во время самого экзамена, подрядчик обязан будет устранить их в течение 35 минут, а между экзаменами в течение 4 часов.
В начале апреля будет объявлен победитель конкурса, сообщает Е.1.
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