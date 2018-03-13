28 млн руб. потратят на видеонаблюдение во время ЕГЭ в Свердловской области

На организацию видеонаблюдения на 159 пунктах сдачи экзаменов будет выделено 28 млн рублей. В случае возникновения неисправностей во время самого экзамена, подрядчик обязан будет устранить их в течение 35 минут, а между экзаменами в течение 4 часов.