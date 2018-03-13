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Новости Нижнего Тагила

28 млн руб. потратят на видеонаблюдение во время ЕГЭ в Свердловской области

13 марта 2018, 12:45Добавить новость
Свердловская область,ЕГЭ,конкурс,подрядчик,видеонаблюдение,экзамен,видео
Объявлен конкурс на поиск подрядчика для обеспечения видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в школах Свердловской области. На это будет выделено 28 млн рублей.

На организацию видеонаблюдения на 159 пунктах сдачи экзаменов будет выделено 28 млн рублей. В случае возникновения неисправностей во время самого экзамена, подрядчик обязан будет устранить их в течение 35 минут, а между экзаменами в течение 4 часов.

В начале апреля будет объявлен победитель конкурса, сообщает Е.1.

Напомним, что в Нижнем Тагиле 50 родителей выпускников написали ЕГЭ по русскому языку.

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