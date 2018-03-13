5 мусороперерабатывающих заводов появятся в Свердловской области
13 марта, 15:15Общество
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12 марта глава областного Минэнерго и ЖКХ Николай Смирнов объявил о планируемом строительстве на Урале пяти мусороперерабатывающих заводов в ближайшие годы.
Сюжеты: Екатеринбург
Данные заводы будут размещены на трех отдаленных территориях: в районе Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска. Планируемый бюджет строительства объектов – 5 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с четырьмя инвесторами, готовыми вложить средства в строительство мусороперерабатывающих центров.
Необходимо отметить, что в столице Урала для размещения мусороперерабатывающих предприятий могут быть рассмотрены площадки существующих полигонов, исключая Широкореченский, сообщает «Уралинформбюро».
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