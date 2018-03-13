5 мусороперерабатывающих заводов появятся в Свердловской области

Данные заводы будут размещены на трех отдаленных территориях: в районе Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Краснотурьинска. Планируемый бюджет строительства объектов – 5 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с четырьмя инвесторами, готовыми вложить средства в строительство мусороперерабатывающих центров.