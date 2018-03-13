Тагильчане смогут выбрать концепцию моста через пруд

На совещании по строительству моста гендиректор ОАО «Уралгипротранс» Владимир Карпенко сообщил, что план по разработке сметы и проекта идёт по графику. С помощью бура проверили состояние грунта в районе предполагаемого строительства. Со стороны правого берега преобладает скальная порода, что благоприятствует строительству. На левом берегу больше отложений ила, но с 20 метров уже начинается скала, сообщил Карпенко.
Сложностью для проектировщиков представляет планировка путепроводной развязки на Свердловском шоссе, куда будет выходить мост. Для благополучной реализации проекта нужно будет учесть несколько факторов: логистику движение транспорта, движение пешеходов, возможность съездов и размещения парковок и стоянок. Последнее, добавим, создадут в целях удобства для пеших прогулок к Корабельному мысу.
Сергей Носов предложил привлечь тагильчан к обсуждению пяти вариантов проекта, о чём тагильчанам будет сообщено дополнительно.
Напомним, что 18 марта на выборах президента России тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства Нижнего Тагила.
Тагильчане смогут выбрать концепцию моста через пруд13 марта 2018, 07:30Добавить новость
На совещании по строительству моста гендиректор ОАО «Уралгипротранс» Владимир Карпенко сообщил, что план по разработке сметы и проекта идёт по графику. С помощью бура проверили состояние грунта в районе предполагаемого строительства. Со стороны правого берега преобладает скальная порода, что благоприятствует строительству. На левом берегу больше отложений ила, но с 20 метров уже начинается скала, сообщил Карпенко.
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