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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут выбрать концепцию моста через пруд

13 марта 2018, 07:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,строительство,транспорт,мост,мост через пруд,карпенко,Уралгипротранс
Документация по разработке мостового перехода через пруд в Нижнем Тагиле идёт по графику. В скором времени пять вариантов проекта будут вынесены на общественное обсуждение.

На совещании по строительству моста гендиректор ОАО «Уралгипротранс» Владимир Карпенко сообщил, что план по разработке сметы и проекта идёт по графику. С помощью бура проверили состояние грунта в районе предполагаемого строительства. Со стороны правого берега преобладает скальная порода, что благоприятствует строительству. На левом берегу больше отложений ила, но с 20 метров уже начинается скала, сообщил Карпенко.

Сложностью для проектировщиков представляет планировка путепроводной развязки на Свердловском шоссе, куда будет выходить мост. Для благополучной реализации проекта нужно будет учесть несколько факторов: логистику движение транспорта, движение пешеходов, возможность съездов и размещения парковок и стоянок. Последнее, добавим, создадут в целях удобства для пеших прогулок к Корабельному мысу.

Сергей Носов предложил привлечь тагильчан к обсуждению пяти вариантов проекта, о чём тагильчанам будет сообщено дополнительно.

Напомним, что 18 марта на выборах президента России тагильчане смогут проголосовать за объекты благоустройства Нижнего Тагила.

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