К новому ломозаготовительному сезону готовы!

В городе работают два пункта приема металлолома. За старые ненужные металлические конструкции, отслужившие свой срок механизмы, мешающие на даче, балконе, в гараже или на складе полагается достойное денежное вознаграждение.

Оплата за металлолом производится сразу на месте, быстро и своевременно, наличными в кассах ломозаготовительных участков. При себе необходимо иметь паспорт.

Если вы располагаете большими объемами металлолома – более двух тонн металлолома, цена за каждую тонну увеличивается на 200 рублей!

На площадке привезенный вами металлолом будет разгружен быстро и без задержек при помощи собственной погрузочной техники. При объеме вашей партии от трех и более тонн компания осуществляет услуги вывоза специализированным автотранспортом для физических и юридических лиц.

ТМК Чермет-Екатеринбург – одно из крупнейших ломозаготовительных предприятий уральского региона. Компания осуществляет покупку лома и отходов черных металлов у физических и юридических лиц в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Каменске-Уральске, Челябинске.

Об условиях сотрудничества и адресах закупки лома чёрных металлов можно узнать на официальном сайте ТМК Чермет-Екатеринбург. Стоимость уточняйте у руководителей участков.

Выбирайте, на какой ломозаготовительный участок вам удобнее приехать, и звоните по телефонам:

ул. Автомобилистов, 7/1

8 (912) 601-88-08

Контактное лицо: Любарский Иван Борисович, руководитель участка Тагил-1

ул. Краснознаменная, 55

8 (912) 209-87-16

Контактное лицо: Кузнецов Валерий Александрович, руководитель участка Тагил – 2

Производственная площадка Тагил-1 (ул. Автомобилистов, 7/1)

принимает лом черных металлов у физических и юридических лиц

Иван Любарский, руководитель участка Тагил-1 (ул. Автомобилистов, 7/1)

Производственная площадка Тагил-2 (Краснознаменная, 55)

Валерий Кузнецов, руководитель участка Тагил - 2 (Краснознаменная, 55)