К новому ломозаготовительному сезону готовы!
Производственные площадки ТМК Чермет-Екатеринбург вновь объявляют сбор металлолома в Нижнем Тагиле. В прошлом году тагильчане сдали более 18 тыс. тонн лома, освободив при этом городское пространство и личные территории.
В городе работают два пункта приема металлолома. За старые ненужные металлические конструкции, отслужившие свой срок механизмы, мешающие на даче, балконе, в гараже или на складе полагается достойное денежное вознаграждение.
Оплата за металлолом производится сразу на месте, быстро и своевременно, наличными в кассах ломозаготовительных участков. При себе необходимо иметь паспорт.
Если вы располагаете большими объемами металлолома – более двух тонн металлолома, цена за каждую тонну увеличивается на 200 рублей!
На площадке привезенный вами металлолом будет разгружен быстро и без задержек при помощи собственной погрузочной техники. При объеме вашей партии от трех и более тонн компания осуществляет услуги вывоза специализированным автотранспортом для физических и юридических лиц.
ТМК Чермет-Екатеринбург – одно из крупнейших ломозаготовительных предприятий уральского региона. Компания осуществляет покупку лома и отходов черных металлов у физических и юридических лиц в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Каменске-Уральске, Челябинске.
Об условиях сотрудничества и адресах закупки лома чёрных металлов можно узнать на официальном сайте ТМК Чермет-Екатеринбург. Стоимость уточняйте у руководителей участков.
Выбирайте, на какой ломозаготовительный участок вам удобнее приехать, и звоните по телефонам:
ул. Автомобилистов, 7/1
8 (912) 601-88-08
Контактное лицо: Любарский Иван Борисович, руководитель участка Тагил-1
ул. Краснознаменная, 55
8 (912) 209-87-16
Контактное лицо: Кузнецов Валерий Александрович, руководитель участка Тагил – 2
Производственная площадка Тагил-1 (ул. Автомобилистов, 7/1)
принимает лом черных металлов у физических и юридических лиц
Иван Любарский, руководитель участка Тагил-1 (ул. Автомобилистов, 7/1)
Производственная площадка Тагил-2 (Краснознаменная, 55)
Валерий Кузнецов, руководитель участка Тагил - 2 (Краснознаменная, 55)
Собственный специализированный автотранспорт ТМК Чермет-Екатеринбург